«Реальных шагов не было»: В Кремле высказались о желании Макрона переговорить с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон пока ещё не делал реальных шагов для того, чтобы поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что Макрон не делал реальных шагов для общения с Путиным. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Он и до этого говорил, что готов общаться с Путиным. Вместе с тем никаких реальных шагов в этом направлении не делалось, и наоборот, Франция занимала позицию скорее в пользу продолжения [конфликта] любыми средствами», — отметил официальный представитель Кремля для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Песков добавил, что со временем станет ясно, как именно трансформируется позиция лидеров ЕС после их контактов с американской администрацией и в условиях «внезапно возникшей динамики в российско-американских отношениях».