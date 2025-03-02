«Реальных шагов не было»: В Кремле высказались о желании Макрона переговорить с Путиным
Песков заявил, что Макрон пока не делал реальных шагов для общения с Путиным
Путин и Макрон. Обложка © Life.ru, Shutterstock / FOTODOM / Antonin Albert
Президент Франции Эмманюэль Макрон пока ещё не делал реальных шагов для того, чтобы поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Макрон не делал реальных шагов для общения с Путиным. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Он и до этого говорил, что готов общаться с Путиным. Вместе с тем никаких реальных шагов в этом направлении не делалось, и наоборот, Франция занимала позицию скорее в пользу продолжения [конфликта] любыми средствами», — отметил официальный представитель Кремля для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
Песков добавил, что со временем станет ясно, как именно трансформируется позиция лидеров ЕС после их контактов с американской администрацией и в условиях «внезапно возникшей динамики в российско-американских отношениях».
Напомним, ранее Эмманюэль Макрон захотел провести переговоры с Владимиром Путиным. По словам французского лидера, диалог состоится, если он будет полезен в контексте урегулирования украинского конфликта. В Госдуме РФ отметили, что Макрону нечего предложить Путину, да и выступить посредником для того, чтобы выторговать для Украины какие-то уступки, он не сможет.