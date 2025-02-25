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Регион
25 февраля, 10:07

Слуцкий назвал убогой позицию Макрона по России

Слуцкий счёл циничной позицию Макрона по диалогу с Россией

Леонид Слуцкий и Эмманюэль Макрон. Фото © Life.ru Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Леонид Слуцкий и Эмманюэль Макрон. Фото © Life.ru Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал циничной и убогой позицию президента Франции Эмманюэля Макрона по возобновлению диалога с Россией.

Леонид Слуцкий о позиции Макрона по диалогу с Россией и голосовании в ООН. Видео © Life.ru

«Циничная позиция таких как Макрон, которые публично заявляют, что мы, дескать, с Путиным не общались, а вот теперь избрался Трамп, который готов с Путиным разговаривать, и я тоже готов — это, мне кажется, достаточно убого. По-другому не оценишь», — сказал парламентарий журналистам.

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Что же касается вопроса по голосованию за антироссийскую резолюцию в Генассамблее ООН, Слуцкий допустил, что постпреды многих стран ещё только ждут указаний из своих МИД. Поэтому не исключено, что они изменят позиции, но Россия знает цену такой лояльности.

«Наша сила в том, что сегодня на идеях и подходах Путина сформировано новое глобальное большинство», — заключил Слуцкий.

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Напомним, что в годовщину СВО ГА ООН приняла сразу две резолюции по Украине. Американский вариант документа Генассамблея одобрила лишь с антироссийскими правками. Среди стран, которые поддержали демарш против Москвы, неожиданно оказалась Сербия. Президент страны Александр Вучич оперативно вышел на связь, извинился и пояснил, что это случилось по ошибке.

Александра Вишнякова
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