Слуцкий назвал убогой позицию Макрона по России
Слуцкий счёл циничной позицию Макрона по диалогу с Россией
Леонид Слуцкий и Эмманюэль Макрон. Фото © Life.ru Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал циничной и убогой позицию президента Франции Эмманюэля Макрона по возобновлению диалога с Россией.
Леонид Слуцкий о позиции Макрона по диалогу с Россией и голосовании в ООН. Видео © Life.ru
«Циничная позиция таких как Макрон, которые публично заявляют, что мы, дескать, с Путиным не общались, а вот теперь избрался Трамп, который готов с Путиным разговаривать, и я тоже готов — это, мне кажется, достаточно убого. По-другому не оценишь», — сказал парламентарий журналистам.
Что же касается вопроса по голосованию за антироссийскую резолюцию в Генассамблее ООН, Слуцкий допустил, что постпреды многих стран ещё только ждут указаний из своих МИД. Поэтому не исключено, что они изменят позиции, но Россия знает цену такой лояльности.
«Наша сила в том, что сегодня на идеях и подходах Путина сформировано новое глобальное большинство», — заключил Слуцкий.
Напомним, что в годовщину СВО ГА ООН приняла сразу две резолюции по Украине. Американский вариант документа Генассамблея одобрила лишь с антироссийскими правками. Среди стран, которые поддержали демарш против Москвы, неожиданно оказалась Сербия. Президент страны Александр Вучич оперативно вышел на связь, извинился и пояснил, что это случилось по ошибке.