Слуцкий назвал убогой позицию Макрона по России

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал циничной и убогой позицию президента Франции Эмманюэля Макрона по возобновлению диалога с Россией.

Леонид Слуцкий о позиции Макрона по диалогу с Россией и голосовании в ООН. Видео © Life.ru

«Циничная позиция таких как Макрон, которые публично заявляют, что мы, дескать, с Путиным не общались, а вот теперь избрался Трамп, который готов с Путиным разговаривать, и я тоже готов — это, мне кажется, достаточно убого. По-другому не оценишь», — сказал парламентарий журналистам.

Что же касается вопроса по голосованию за антироссийскую резолюцию в Генассамблее ООН, Слуцкий допустил, что постпреды многих стран ещё только ждут указаний из своих МИД. Поэтому не исключено, что они изменят позиции, но Россия знает цену такой лояльности.