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2 марта, 09:41

Российские власти начали напрямую закупать бизнес-седаны Hongqi в Китае

«Мотор»: Власти РФ закупают бизнес-седаны марки Hongqi напрямую из Китая

Российские власти начали закупать бизнес-седаны марки Hongqi напрямую из Китая. Об этом сообщает издание «Мотор».

«В сети появилась фотография обновлённого Hongqi H9 на номерах а*мр97. Судя по открытым данным, автомобиль принадлежит министерству иностранных дел, собран в 2024 году и оснащается 3,0-литровым V6», — говорится в сообщении.

При этом представительство Hongqi поставки таких автомобилей не подтверждает. До этого стало итало известно, что в 2025 году Hongqi планирует представить на российском рынке две новые модели — лифтбэк H6 и кроссовер HS7.

«АвтоВАЗ» заявил о падении продаж новых автомобилей в РФ
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А ранее Life.ru рассказал о том, что в России появится гоночная версия Lada Iskra. Данная спортивная машина является новым проектом команды Lada Sport Rosneft. Президенту РФ Владимиру Путину показали предсерийную модель автомобиля в Тольятти.

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ТАСС / OLIVIER MATTHYS

Мария Любицкая
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