Российские власти начали напрямую закупать бизнес-седаны Hongqi в Китае

Российские власти начали закупать бизнес-седаны марки Hongqi напрямую из Китая. Об этом сообщает издание «Мотор».

«В сети появилась фотография обновлённого Hongqi H9 на номерах а*мр97. Судя по открытым данным, автомобиль принадлежит министерству иностранных дел, собран в 2024 году и оснащается 3,0-литровым V6», — говорится в сообщении.

При этом представительство Hongqi поставки таких автомобилей не подтверждает. До этого стало итало известно, что в 2025 году Hongqi планирует представить на российском рынке две новые модели — лифтбэк H6 и кроссовер HS7.