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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
2 марта, 09:56

«Благоприятная обстановка»: Сальдо высказался о планах по освобождению Херсона и правобережья

Сальдо: Сейчас благоприятная обстановка для освобождения Херсона и правобережья

На данный момент установилась благоприятная военно-политическая ситуация, которая позволяет освободить Херсон и правобережье Днепра. Об этом заявил в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Осталось одно, самое важное: вновь освободить Херсон и всё правобережье. Сейчас для этого складывается благоприятная военно-политическая ситуация. Будет нелегко, но не сомневаюсь, что всё у нас получится», — написал он.

В публикации глава региона также напомним, что 2 марта 2022 года ВС РФ освобождали Херсон. Для местных жителей это тогда было сравнимо с чудом. А теперь, по его словам, «для Северного Причерноморья начался новый исторический период интеграции в состав России».

Появилось видео с успешной атакой российского танка на позиции ВСУ под Херсоном
Появилось видео с успешной атакой российского танка на позиции ВСУ под Херсоном

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео работы российских штурмовых отрядов в освобождённой Нововасилевке в ДНР. Подразделения поддержки, применяя ударные беспилотники, ликвидировали огневые позиции украинских сил. Кроме того, не так давно ВС РФ удалось выбить ВСУ ещё из двух населённых пунктов в ДНР — Скудного и Бурлацкого.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stanislaw1999

Мария Любицкая
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