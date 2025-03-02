«Благоприятная обстановка»: Сальдо высказался о планах по освобождению Херсона и правобережья

На данный момент установилась благоприятная военно-политическая ситуация, которая позволяет освободить Херсон и правобережье Днепра. Об этом заявил в телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Осталось одно, самое важное: вновь освободить Херсон и всё правобережье. Сейчас для этого складывается благоприятная военно-политическая ситуация. Будет нелегко, но не сомневаюсь, что всё у нас получится», — написал он.

В публикации глава региона также напомним, что 2 марта 2022 года ВС РФ освобождали Херсон. Для местных жителей это тогда было сравнимо с чудом. А теперь, по его словам, «для Северного Причерноморья начался новый исторический период интеграции в состав России».