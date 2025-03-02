«Придётся защищать Украину от США»: В ФРГ поддержали Зеленского в споре с Трампом

«Сцена в Белом доме поразила меня. Я никогда бы не поверил, что однажды нам придётся защищать Украину от США», — подчеркнул Штайнмайер. По его мнению, Трамп унизил Зеленского и обесценил дипломатию.

Напомним, 28 февраля Зеленский встретился с Трампом в Вашингтоне. Однако разговор перешёл в перепалку. Глава Белого дома резко осадил украинского политика и напомнил, что Киев не продержался бы и трёх дней против России, если бы не американские деньги. Трамп подчеркнул, что Украина никогда не победит, что у неё нет собственных ресурсов и сил, а Зеленский при всём при этом позволяет себе дерзить властям США. В результате подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом не состоялось, Зеленского буквально выгнали с переговоров. В Белом доме считают, что теперь глава киевского режима должен публично извиниться за своё поведение.