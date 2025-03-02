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2 марта, 14:17

«Придётся защищать Украину от США»: В ФРГ поддержали Зеленского в споре с Трампом

Президент ФРГ Штайнмайер осудил Трампа за конфликт с Зеленским в Белом доме

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Zuma

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил недовольство тем, что американский лидер Дональд Трамп резко осадил Владимира Зеленского во время встречи в Белом доме. Немецкого политика цитирует Der Tagesspiegel.

«Сцена в Белом доме поразила меня. Я никогда бы не поверил, что однажды нам придётся защищать Украину от США», — подчеркнул Штайнмайер. По его мнению, Трамп унизил Зеленского и обесценил дипломатию.

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Напомним, 28 февраля Зеленский встретился с Трампом в Вашингтоне. Однако разговор перешёл в перепалку. Глава Белого дома резко осадил украинского политика и напомнил, что Киев не продержался бы и трёх дней против России, если бы не американские деньги. Трамп подчеркнул, что Украина никогда не победит, что у неё нет собственных ресурсов и сил, а Зеленский при всём при этом позволяет себе дерзить властям США. В результате подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом не состоялось, Зеленского буквально выгнали с переговоров. В Белом доме считают, что теперь глава киевского режима должен публично извиниться за своё поведение.

Татьяна Миссуми
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