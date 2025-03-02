Украина возмущена ротацией миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через РФ
МИД Украины опротестовал ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС через Россию
Украина выразила недовольство тем, что МАГАТЭ провели ротацию сотрудников миссии на территории Запорожской АЭС через российские регионы. Киев направил международному агентству ноту протеста, сообщается на сайте украинского МИД.
«Министерство иностранных дел осуждает нарушения рядом сотрудников МАГАТЭ суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие попыток навязать международным организациям механизмы деятельности на временно оккупированных территориях», – говорится в тексте.
По заверениям Киева, российская сторона якобы принудила работников МАГАТЭ оставаться на станции без ротации почти три месяца. Россия якобы оказывала на международных экспертов «беспрецедентное психологическое давление», лишив их свободы передвижения и не дав провести ротацию через Украину, отметили в МИД.
Ранее гендиректор агентства Рафаэль Гросси заявил, что ротация экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС невозможна из-за атак дронов. 1 марта ротация сотрудников миссии всё же состоялась, однако прошла она через территорию России. Безопасность работников МАГАТЭ обеспечивали военнослужащие Минобороны РФ и Росгвардии.
Telegram / Минобороны России