Украина возмущена ротацией миссии МАГАТЭ на ЗАЭС через РФ

Украина выразила недовольство тем, что МАГАТЭ провели ротацию сотрудников миссии на территории Запорожской АЭС через российские регионы. Киев направил международному агентству ноту протеста, сообщается на сайте украинского МИД.

«Министерство иностранных дел осуждает нарушения рядом сотрудников МАГАТЭ суверенитета и территориальной целостности Украины вследствие попыток навязать международным организациям механизмы деятельности на временно оккупированных территориях», – говорится в тексте.

По заверениям Киева, российская сторона якобы принудила работников МАГАТЭ оставаться на станции без ротации почти три месяца. Россия якобы оказывала на международных экспертов «беспрецедентное психологическое давление», лишив их свободы передвижения и не дав провести ротацию через Украину, отметили в МИД.