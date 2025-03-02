«Ставит телегу впереди лошади»: В США разнесли Зеленского за отказ прекращать огонь

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила в интервью телеканалу Fox News, что Владимир Зеленский вряд ли хочет завершить украинский конфликт, так как отказался даже остановить боевые действия. Так она прокомментировала встречу американского лидера Дональда Трампа с главой киевского режима.

«В Овальном кабинете Зеленский сразу же начал продвигать идею [о предоставлении Украине гарантий безопасности], ставя телегу впереди лошади. Наши команды ведут активные переговоры, и никто не хочет завершить эту войну больше, чем президент [США Дональд] Трамп. В ходе своей [предвыборной] кампании он говорил об этом, но для этого процесса нужны свои шаги, а Зеленский не согласился даже на прекращение огня», — пояснила Ливитт.

Она добавила, что Киев не подаёт никаких сигналов, демонстрирующих готовность прекратить огонь. Более того, Зеленский настроен воинственно, отметила пресс-секретарь.