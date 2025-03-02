«Ставит телегу впереди лошади»: В США разнесли Зеленского за отказ прекращать огонь
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт: Зеленский не хочет прекращать бои на Украине
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила в интервью телеканалу Fox News, что Владимир Зеленский вряд ли хочет завершить украинский конфликт, так как отказался даже остановить боевые действия. Так она прокомментировала встречу американского лидера Дональда Трампа с главой киевского режима.
«В Овальном кабинете Зеленский сразу же начал продвигать идею [о предоставлении Украине гарантий безопасности], ставя телегу впереди лошади. Наши команды ведут активные переговоры, и никто не хочет завершить эту войну больше, чем президент [США Дональд] Трамп. В ходе своей [предвыборной] кампании он говорил об этом, но для этого процесса нужны свои шаги, а Зеленский не согласился даже на прекращение огня», — пояснила Ливитт.
Она добавила, что Киев не подаёт никаких сигналов, демонстрирующих готовность прекратить огонь. Более того, Зеленский настроен воинственно, отметила пресс-секретарь.
Напомним, 28 февраля Зеленский встретился с Трампом в Вашингтоне. Однако разговор перешёл в перепалку. Глава Белого дома резко осадил украинского политика и напомнил, что Киев не продержался бы и трёх дней против России, если бы не американские деньги. Трамп подчеркнул, что Украина никогда не победит, что у неё нет собственных ресурсов и сил, а Зеленский при всём при этом позволяет себе дерзить властям США, диктовать условия и доказывать, что никогда не прекратит огонь. В Белом доме считают, что теперь глава киевского режима должен публично извиниться за своё поведение.
ТАСС / АР