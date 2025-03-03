Двум болельщикам запретили посещать матчи КХЛ за драку на игре «Спартаком»

Савёловский суд российской столицы запретил двум хоккейным фанатам посещать матчи КХЛ на протяжении целого года. Поводом для жёсткого наказания послужила драка, которую болельщики устроили на игре московского «Спартака» с минским «Динамо».

«Запретить Терентьеву Илье Андреевичу и Левину Дмитрию Анатольевичу посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на один год», — сообщил ТАСС со ссылкой на документы суда.

Также буйным фанатам выписали штрафы в размере 10 тысяч рублей.