МЧС: Пожар на территории уфимского НПЗ локализован, пострадавших нет
Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе локализовано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Информации о пострадавших не поступало.
«Угрозы для жителей ближайших районов нет. На месте работает лаборатория для контроля состояния воздуха», — говорится в сообщении.
Пожар охватил НПЗ в столице республики в ночь на 3 марта. Возгоранию предшествовали два мощных взрыва, которые запечатлела видеокамера.
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