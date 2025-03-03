Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 02:14

МЧС: Пожар на территории уфимского НПЗ локализован, пострадавших нет

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе локализовано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. Информации о пострадавших не поступало.

«Угрозы для жителей ближайших районов нет. На месте работает лаборатория для контроля состояния воздуха», — говорится в сообщении.

МЧС России ликвидировало открытое горение на складе в Подмосковье
МЧС России ликвидировало открытое горение на складе в Подмосковье

Пожар охватил НПЗ в столице республики в ночь на 3 марта. Возгоранию предшествовали два мощных взрыва, которые запечатлела видеокамера.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

Тимур Хингеев
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar