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2 марта, 14:44

МЧС России ликвидировало открытое горение на складе в Подмосковье

Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на складе в Подмосковье, который полыхал почти весь день. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Открытое горение на складе в Московской области ликвидировано», — говорится в сообщении.

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Напомним, огонь охватил складское помещение с пластиковой продукцией в подмосковной деревне Большое Буньково. Вскоре доложили об обрушении внутренних конструкций и расширении площади горения. Позже МЧС направило на место происшествия лабораторию, чтобы изучить пробы воздуха. Причиной инцидента мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения.

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Telegram / Прокуратура Московской области

Николай Рюмин
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