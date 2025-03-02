МЧС России ликвидировало открытое горение на складе в Подмосковье
Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на складе в Подмосковье, который полыхал почти весь день. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Открытое горение на складе в Московской области ликвидировано», — говорится в сообщении.
Напомним, огонь охватил складское помещение с пластиковой продукцией в подмосковной деревне Большое Буньково. Вскоре доложили об обрушении внутренних конструкций и расширении площади горения. Позже МЧС направило на место происшествия лабораторию, чтобы изучить пробы воздуха. Причиной инцидента мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения.
Telegram / Прокуратура Московской области