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2 марта, 09:51

Названа причина пожара на складе в Подмосковье

Причиной пожара на складе в Подмосковье мог быть аварийный режим работы проводки

Причиной пожара на складе в Подмосковье мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения. Об этом сообщает областная прокуратура.

Горение склада в МО. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области

«Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств  произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки проводимой по данному факту. По предварительным данным, причиной возникновения пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения», — говорится в сообщении.

Сообщается, что точные причины случившегося установит пожарно-техническая экспертиза и осмотр места случившегося.

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Напомним, пожар охватил складское помещение с пластиковой продукцией в подмосковной деревне Большое Буньково. Вскоре доложили об обрушении внутренних конструкций и расширения площади горения. Вскоре МЧС направило на место происшествия лабораторию, чтобы изучить пробы воздуха.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Московской области

Николай Рюмин
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