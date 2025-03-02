Названа причина пожара на складе в Подмосковье
Причиной пожара на складе в Подмосковье мог быть аварийный режим работы проводки
Причиной пожара на складе в Подмосковье мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения. Об этом сообщает областная прокуратура.
Горение склада в МО. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области
«Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки проводимой по данному факту. По предварительным данным, причиной возникновения пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения», — говорится в сообщении.
Сообщается, что точные причины случившегося установит пожарно-техническая экспертиза и осмотр места случившегося.
Напомним, пожар охватил складское помещение с пластиковой продукцией в подмосковной деревне Большое Буньково. Вскоре доложили об обрушении внутренних конструкций и расширения площади горения. Вскоре МЧС направило на место происшествия лабораторию, чтобы изучить пробы воздуха.
Telegram / Прокуратура Московской области