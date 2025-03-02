Названа причина пожара на складе в Подмосковье

Причиной пожара на складе в Подмосковье мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения. Об этом сообщает областная прокуратура.

«Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки проводимой по данному факту. По предварительным данным, причиной возникновения пожара мог стать аварийный режим работы электропроводки или плафона освещения», — говорится в сообщении.