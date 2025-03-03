Тысячи россиян вскоре останутся без WhatsApp

Устаревшие модели смартфонов не смогут поддерживать мессенджер WhatsApp уже 10 марта 2025 года. Об этом рассказывает «Пруфы.рф».

Сообщается, что уже с 17 февраля приложение перестало работать на устройствах с Android 4.4 KitKat и более старыми версиями: Samsung Galaxy S3 и Note 2, Motorola Moto G первого поколения, HTC One X, LG Optimus G и Nexus 4, модели Sony Xperia.

А с 5 мая WhatsApp остановит функционал на iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Чтобы вернуться к использованию мессенджера, пользователям придётся обновить систему или же купить новый телефон.