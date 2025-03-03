Тысячи россиян вскоре останутся без WhatsApp
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах в России с 10 марта
Устаревшие модели смартфонов не смогут поддерживать мессенджер WhatsApp уже 10 марта 2025 года. Об этом рассказывает «Пруфы.рф».
Сообщается, что уже с 17 февраля приложение перестало работать на устройствах с Android 4.4 KitKat и более старыми версиями: Samsung Galaxy S3 и Note 2, Motorola Moto G первого поколения, HTC One X, LG Optimus G и Nexus 4, модели Sony Xperia.
А с 5 мая WhatsApp остановит функционал на iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Чтобы вернуться к использованию мессенджера, пользователям придётся обновить систему или же купить новый телефон.
В конце декабря владельцев старых телефонов предупредили о риске остаться без WhatsApp. Разработчики перестанут обновлять приложение на смартфонах iPhone 7, iPhone 7 Plus и других. Чтобы продолжить пользоваться мессенджером, необходимо иметь ОС не ниже версии 5.0 для Android и iOS 12 для iPhone. Также можно отключить автоматическое обновление приложений.
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