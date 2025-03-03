Пушилин оценил вероятность контрнаступления ВСУ у Часова Яра
Пушилин: ВСУ не хватит сил для контрнаступления у Часова Яра
Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия-24», что ВСУ не имеют достаточных ресурсов для контрнаступления в районе Часова Яра. Он отметил, что, хотя у противника недостаточно сил, нельзя расслабляться.
Пушилин подчеркнул, что после освобождения Часова Яра открываются новые оперативные возможности, которые могут значительно ослабить оборону противника. Поэтому украинские силы пытаются удержать свои позиции.
Ранее ВС РФ удалось выбить ВСУ ещё из двух населённых пунктов в ДНР — Скудного и Бурлацкого. Кроме того, ранее наши парни ударили по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
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