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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
3 марта, 07:32

Пушилин оценил вероятность контрнаступления ВСУ у Часова Яра

Пушилин: ВСУ не хватит сил для контрнаступления у Часова Яра 

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия-24», что ВСУ не имеют достаточных ресурсов для контрнаступления в районе Часова Яра. Он отметил, что, хотя у противника недостаточно сил, нельзя расслабляться.

Пушилин подчеркнул, что после освобождения Часова Яра открываются новые оперативные возможности, которые могут значительно ослабить оборону противника. Поэтому украинские силы пытаются удержать свои позиции.

Пушилин: Украина перебрасывает в Часов Яр резервные силы
Пушилин: Украина перебрасывает в Часов Яр резервные силы

Ранее ВС РФ удалось выбить ВСУ ещё из двух населённых пунктов в ДНР — Скудного и Бурлацкого. Кроме того, ранее наши парни ударили по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Оксана Попова
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