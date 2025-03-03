Пушилин оценил вероятность контрнаступления ВСУ у Часова Яра

Глава ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия-24», что ВСУ не имеют достаточных ресурсов для контрнаступления в районе Часова Яра. Он отметил, что, хотя у противника недостаточно сил, нельзя расслабляться.