В Кремле заявили о продолжении СВО до достижения целей
Песков: РФ продолжает СВО для достижения собственных целей
Россия продолжает спецоперацию (СВО) на Украине для достижения собственных целей. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Российская сторона продолжает СВО с тем, чтобы достичь все те цели, которые были поставлены с самого начала», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
А ранее в США усомнились в готовности Зеленского урегулировать конфликт на Украине. Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что глава киевского режима способен добросовестно вести диалог. Кроме того, в Штатах намекнули, что не против отставки главы киевского режима.
Life.ru