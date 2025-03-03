Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
3 марта, 09:32

В Кремле заявили о продолжении СВО до достижения целей

Песков: РФ продолжает СВО для достижения собственных целей

Россия продолжает спецоперацию (СВО) на Украине для достижения собственных целей. С таким заявлением выступил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Российская сторона продолжает СВО с тем, чтобы достичь все те цели, которые были поставлены с самого начала», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

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А ранее в США усомнились в готовности Зеленского урегулировать конфликт на Украине. Помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что глава киевского режима способен добросовестно вести диалог. Кроме того, в Штатах намекнули, что не против отставки главы киевского режима.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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