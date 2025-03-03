Елену Блиновскую привезли в суд, где сегодня ей вынесут приговор
Елена Блиновская. Фото © Life.ru
Блогершу Елену Блиновскую доставили в Савёловский суд Москвы, где сегодня ей вынесут приговор по делу о миллиардном долге. На заседание «королева марафонов» приехала с собранными вещами
В суд также приехали родители блогерши. Сейчас они ждут возможности попасть в зал, где огласят приговор.
Напомним, прокурор требует для Блиновской шесть лет заключения, а также штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запрет заниматься коммерческой деятельностью в течение пяти лет. На прошлом заседании блогерша раскаялась и попросила отсрочку, чтобы не расставаться с детьми, а свои ошибки назвала поправимыми. Также она отказалась от последнего слова перед приговором.