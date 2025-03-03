Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейцам будет честь и хвала, если они смогут заставить главаря киевского режима Владимира Зеленского хотеть мира. По его словам, кто-то должен склонить экс-комика к миру.

«Кто-то должен заставить Зеленского захотеть мир. Если это могут сделать европейцы — честь им и хвала», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков также отметил, что на Западе существует «партия войны», которая не хочет, чтобы конфликт на Украине завершился. Группа этих стран готова поддерживать военные действия в Киеве.

«Остаётся группа стран, которые скорее составляют «партию войны», они заявляют о своей готовности поддерживать дальше Украину в плане поддержки войны и обеспечения продолжения военных действий», — заключил пресс-секретарь российского лидера.