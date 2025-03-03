За два дня почти 2 млн россиян воспользовались услугой самозапрета на кредиты

За два дня около 1,7 миллиона россиян воспользовались услугой самозапрета на кредиты через портал «Госуслуги». Средний возраст заявителей составил 53 года, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

«Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на «Госуслугах» 1 марта. За первые два дня работы им воспользовались 1,7 миллиона человек. Средний возраст заявителя — 53 года», — говорится в сообщении ведомства.

Наибольшее количество заявок поступило от жителей Москвы — 351 тысяча, Санкт-Петербурга — 143,9 тысячи, а также Московской области — 112,3 тысячи. Значительное количество заявлений также было подано из Краснодарского края, Свердловской и Ростовской областей, Башкирии, Новосибирской области, Татарстана и Нижегородской области.