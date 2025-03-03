За два дня почти 2 млн россиян воспользовались услугой самозапрета на кредиты
Около 1,7 млн россиян воспользовались самозапретом на кредиты через «Госуслуги»
За два дня около 1,7 миллиона россиян воспользовались услугой самозапрета на кредиты через портал «Госуслуги». Средний возраст заявителей составил 53 года, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
«Сервис по самозапрету на кредиты и займы заработал на «Госуслугах» 1 марта. За первые два дня работы им воспользовались 1,7 миллиона человек. Средний возраст заявителя — 53 года», — говорится в сообщении ведомства.
Наибольшее количество заявок поступило от жителей Москвы — 351 тысяча, Санкт-Петербурга — 143,9 тысячи, а также Московской области — 112,3 тысячи. Значительное количество заявлений также было подано из Краснодарского края, Свердловской и Ростовской областей, Башкирии, Новосибирской области, Татарстана и Нижегородской области.
Виртуальный помощник «Робот Макс» уже провёл 3,4 миллиона консультаций по вопросам добровольного запрета на кредитование, а термин «самозапрет» стал самым популярным запросом среди пользователей.
Напомним, что с 1 марта в России официально запущен механизм самозапрета на выдачу кредитов. В Госдуме отметили, что данная мера поможет гражданам лучше контролировать собственные финансовые шаги, а также будет мешать планам мошенников. Самозапрет можно будет установить на все виды кредитов или на какие-то определённые.
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