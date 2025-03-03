Во Франции назвали главное условие для наступления мира на Украине
Политик Филиппо: Для наступления мира на Украине необходим уход Зеленского
Чтобы урегулировать конфликт на Украине, необходимо убрать Владимира Зеленского с поста, заявил французский политик партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Его президентский срок истёк ещё 20 мая 2024 года.
«Для мира необходим уход Зеленского. Срочно», — написал политик на свое странице в соцсети X.
Напомним, что 28 февраля Зеленский устроил скандал в Овальном кабинете на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Лидер Соединённых Штатов «вышвырнул» Зеленского, почувствовав неуважение. После этого в Совфеде заявили о конце «эпохи Зеленского». Там полагают, что в скором времени западные партнёры один за другим начнут «отползать» от бывшего комика.
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