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Регион
3 марта, 14:04

Во Франции назвали главное условие для наступления мира на Украине

Политик Филиппо: Для наступления мира на Украине необходим уход Зеленского

Чтобы урегулировать конфликт на Украине, необходимо убрать Владимира Зеленского с поста, заявил французский политик партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Его президентский срок истёк ещё 20 мая 2024 года.

«Для мира необходим уход Зеленского. Срочно», написал политик на свое странице в соцсети X.

Напомним, что 28 февраля Зеленский устроил скандал в Овальном кабинете на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Лидер Соединённых Штатов «вышвырнул» Зеленского, почувствовав неуважение. После этого в Совфеде заявили о конце «эпохи Зеленского». Там полагают, что в скором времени западные партнёры один за другим начнут «отползать» от бывшего комика.

Песков заявил, что Зеленский не хочет мира
Песков заявил, что Зеленский не хочет мира
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Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Полина Никифорова
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