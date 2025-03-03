«Время не на его стороне»: В Белом доме не видят готовности Зеленского к переговорам

Помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Белый дом уверен в отсутствии готовности Владимира Зеленского к обсуждению мира. При этом время не на стороне экс-комика, подчеркнул он в эфире телеканала Fox News.

«Но проблема заключается в том, что время не на его стороне. Терпение американцев не безгранично, их кошельки не бездонны, и столь же не безграничны наши склады боеприпасов», — высказался Уолтц.

По его словам, администрация США также не видит готовности Зеленского пойти на компромиссы, которые необходимы для прекращения боевых действий на Украине. Там считают, что бывший комик не готов перейти к прекращению огня.

«По сути, мы услышали, что он не готов говорить об этом», — заключил советник президента Соединённых Штатов.