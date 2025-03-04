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3 марта, 21:02

Подоляк отказался считать Украину диктаторским государством

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, якобы на Украине нет никакой диктатуры. По словам политика, границы страны остаются «открытыми», а выборы проводятся регулярно. С такими аргументами он выступил в эфире украинского телемарафона, комментируя обвинения со стороны президента США Дональда Трампа.

«Открытая страна с открытыми границами, очень конкурентное информационное поле, очень конкурентное политическое поле, шестой президент уже, постоянные, даже внеочередные выборы в парламент и так далее», — произнёс Подоляк.

При этом советник офиса запамятовал, что с февраля 2022 года Украину официально запрещено покидать мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, а президентские выборы в стране должны были состояться ещё в 2024 году.

Трамп удивился, что неделю назад назвал Зеленского диктатором
Трамп удивился, что неделю назад назвал Зеленского диктатором

Напомним, что Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского диктатором из-за его низких рейтингов и отсутствия выборов на Украине. В России лишь подтвердили слова американского лидера.

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Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Антон Голыбин
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