Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 00:19

«Идея сомнительна»: Постпред назвал два факта, которые не дадут Европе отправить военных на Украину

Постпред Ульянов: Россия против появления европейских миротворцев на Украине

Идея привлечения европейских миротворцев к обеспечению безопасности на территории Украины вызывает сомнения. На то есть минимум две причины, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Во-первых, Европейский союз не беспристрастен, а миротворцы должны быть беспристрастными. Во-вторых, Россия категорически против», — написал он Telegram-канале.

Макрон раскрыл детали совместного плана Франции и Британии по Украине
Макрон раскрыл детали совместного плана Франции и Британии по Украине

Напомним, что 3 марта власти Британии выступили за отправку на Украину европейских военных. Этот сценарий поддерживает и Париж. В России же подобные заявления восприняли как наглость.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Украина
  • ЕС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar