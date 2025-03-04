«Идея сомнительна»: Постпред назвал два факта, которые не дадут Европе отправить военных на Украину
Постпред Ульянов: Россия против появления европейских миротворцев на Украине
Идея привлечения европейских миротворцев к обеспечению безопасности на территории Украины вызывает сомнения. На то есть минимум две причины, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Во-первых, Европейский союз не беспристрастен, а миротворцы должны быть беспристрастными. Во-вторых, Россия категорически против», — написал он Telegram-канале.
Напомним, что 3 марта власти Британии выступили за отправку на Украину европейских военных. Этот сценарий поддерживает и Париж. В России же подобные заявления восприняли как наглость.
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