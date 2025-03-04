Пресечена попытка 18 украинских дронов ударить по территории России

Системы противовоздушной обороны России ликвидировали 18 украинских беспилотников над шестью регионами в ночь на 4 марта. Результатами работы зенитчиков поделились в Минобороны РФ.

Десть дронов удалось сбить над Ростовской областью, три — над Воронежской, два — над Самарской. Ещё по одному БПЛА на свой счёт записали расчёты ЗРК в Курской, Белгородской и Астраханской областях.