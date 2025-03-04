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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
4 марта, 04:41

Пресечена попытка 18 украинских дронов ударить по территории России

Системы противовоздушной обороны России ликвидировали 18 украинских беспилотников над шестью регионами в ночь на 4 марта. Результатами работы зенитчиков поделились в Минобороны РФ.

Десть дронов удалось сбить над Ростовской областью, три — над Воронежской, два — над Самарской. Ещё по одному БПЛА на свой счёт записали расчёты ЗРК в Курской, Белгородской и Астраханской областях.

Новости СВО. Армия России штурмует Часов Яр, ФАБ-1500 достала боевиков ВСУ в Гуляйполе, Зеленского продолжают бить, 4 марта
Новости СВО. Армия России штурмует Часов Яр, ФАБ-1500 достала боевиков ВСУ в Гуляйполе, Зеленского продолжают бить, 4 марта

Напомним, что в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области загорелся нефтепровод. Спустя несколько часов пожар был ликвидирован.

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Тимур Хингеев
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