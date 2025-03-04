Пресечена попытка 18 украинских дронов ударить по территории России
Системы противовоздушной обороны России ликвидировали 18 украинских беспилотников над шестью регионами в ночь на 4 марта. Результатами работы зенитчиков поделились в Минобороны РФ.
Десть дронов удалось сбить над Ростовской областью, три — над Воронежской, два — над Самарской. Ещё по одному БПЛА на свой счёт записали расчёты ЗРК в Курской, Белгородской и Астраханской областях.
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Напомним, что в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области загорелся нефтепровод. Спустя несколько часов пожар был ликвидирован.
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