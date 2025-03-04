Губернатор Самарской области подтвердил ночной удар по Сызранскому НПЗ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил данные об атаке украинских беспилотников на промышленное предприятие в Сызрани. Погибших и пострадавших после ударов в регионе нет, сообщил чиновник в своём Telegram-канале.

«Сегодня ночью вражескими БПЛА было атаковано одно из сызранских промышленных предприятий. Силами нашего ПВО беспилотники были ликвидированы. Погибших и пострадавших нет», — написал он.