Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 05:22

Губернатор Самарской области подтвердил ночной удар по Сызранскому НПЗ

Губернатор Федорищев: БПЛА атаковали предприятие в Сызрани, пострадавших нет

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил данные об атаке украинских беспилотников на промышленное предприятие в Сызрани. Погибших и пострадавших после ударов в регионе нет, сообщил чиновник в своём Telegram-канале.

«Сегодня ночью вражескими БПЛА было атаковано одно из сызранских промышленных предприятий. Силами нашего ПВО беспилотники были ликвидированы. Погибших и пострадавших нет», — написал он.

Федорищев также попросил жителей региона сохранять спокойствие и продолжать читать информацию только в проверенных официальных источниках.

В Сызрани задержали мужчину, запустившего фейерверк в отделении банка
В Сызрани задержали мужчину, запустившего фейерверк в отделении банка

Напомним, что в ночь на 4 марта жители Сызрани слышали серию взрывов. По словам очевидцев, в городе прогремело от трёх до пяти ударов и были видны яркие вспышки в небе. В некоторых домах в результате атаки начали шататься даже стёкла в оконных рамах. Life.ru уже показал видеозапись момента украинского удара на предприятие.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Chaikom

Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar