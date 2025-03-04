Губернатор Самарской области подтвердил ночной удар по Сызранскому НПЗ
Губернатор Федорищев: БПЛА атаковали предприятие в Сызрани, пострадавших нет
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил данные об атаке украинских беспилотников на промышленное предприятие в Сызрани. Погибших и пострадавших после ударов в регионе нет, сообщил чиновник в своём Telegram-канале.
«Сегодня ночью вражескими БПЛА было атаковано одно из сызранских промышленных предприятий. Силами нашего ПВО беспилотники были ликвидированы. Погибших и пострадавших нет», — написал он.
Федорищев также попросил жителей региона сохранять спокойствие и продолжать читать информацию только в проверенных официальных источниках.
Напомним, что в ночь на 4 марта жители Сызрани слышали серию взрывов. По словам очевидцев, в городе прогремело от трёх до пяти ударов и были видны яркие вспышки в небе. В некоторых домах в результате атаки начали шататься даже стёкла в оконных рамах. Life.ru уже показал видеозапись момента украинского удара на предприятие.
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