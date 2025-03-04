Европа не будет бороться с Россией без США, поэтому она всячески советует Владимиру Зеленскому помириться с американским президентом Доналдом Трампом. Главе киевского режима уже был направлен месседж о необходимости выйти на мирную с республиканцем, заявил колумнист Дениз Берктай турецкой газете Cumhuriyet.

«Если взглянуть на результаты саммита, прошедшего в Лондоне в выходные, то мы увидим, что такие страны, как Великобритания, выступающие за борьбу с Россией, не осмеливаются делать это без США. Эти страны не могли сказать Украине: «Если США нет, то мы есть». Вместо этого они призвали Зеленского помириться с Трампом», — пишет колумнист.