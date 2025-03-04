Лидеры ЕС послали Зеленскому «месседж» после ругани с Трампом в Овальном кабинете
Cumhuriyet: Страны Европы призвали Зеленского помириться с Трампом
Европа не будет бороться с Россией без США, поэтому она всячески советует Владимиру Зеленскому помириться с американским президентом Доналдом Трампом. Главе киевского режима уже был направлен месседж о необходимости выйти на мирную с республиканцем, заявил колумнист Дениз Берктай турецкой газете Cumhuriyet.
«Если взглянуть на результаты саммита, прошедшего в Лондоне в выходные, то мы увидим, что такие страны, как Великобритания, выступающие за борьбу с Россией, не осмеливаются делать это без США. Эти страны не могли сказать Украине: «Если США нет, то мы есть». Вместо этого они призвали Зеленского помириться с Трампом», — пишет колумнист.
По словам Берктайта, Зеленский уже начал направлять в Штаты ответные сообщения о примирении и заявил, что всё-таки подпишет с Америкой соглашение о совместной разработке полезных ископаемых на территории Украины. При этом требования Трампа остались такими же, несмотря на то, что Незалежная внесла незначительные изменения. Аналитик добавил, что исход конфликта будет определён в ближайшие недели по итогам дипломатических переговоров между двумя лагерями Запада.
Напомним, что перфоманс Зеленского случился 28 февраля в Белом доме во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом. В итоге глава киевского режима сбежал, даже не подписав ту самую сделку по редкоземельным металлам. Республиканец выразил недовольство по поводу реакции Украины на получаемую помощь. Скандал между двумя политиками поразил весь мир. Теперь Белый дом ждёт публичных извинений от Зеленского за его поведение.
X / Republicans against Trump