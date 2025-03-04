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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
4 марта, 10:44

На Западе отмерили Украине короткий срок после прекращения военной помощи США

CNN: Украина продержится максимум до лета без поставок военной помощи США

Приостановка военной помощи США, по информации CNN и западных чиновников, создаст серьёзные проблемы для Украины уже в ближайшие месяцы. Источники сообщают, что без американских поставок Киев сможет поддерживать нынешний темп боевых действий лишь ограниченное время – от нескольких недель до начала лета. Далее, по их прогнозам, последствия станут «парализующими».

«Они не падают со скалы, но когда ваши поставки сокращаются вдвое, в конечном итоге это проявляется на линии фронта. Их линии фронта будут продолжать прогибаться и в конечном итоге сломаются, и Украине придётся принять неблагоприятное — даже катастрофическое — мирное урегулирование», — сказано в материале.

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Напомним, что поставки военной помощи Украине со стороны США прекратились примерно в 4.30 мск во вторник, 4 марта. Они не будут возобновлены до тех пор, пока главарь киевского режима не пересмотрит свою позицию по вопросу урегулирования конфликта. Вслед за Белым домом решение о временном прекращении поставок приняли в ЕС. Причиной стала блокировка со стороны Венгрии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODM / PumpedVisuals

Ольга Сливченко
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