На Западе отмерили Украине короткий срок после прекращения военной помощи США

Приостановка военной помощи США, по информации CNN и западных чиновников, создаст серьёзные проблемы для Украины уже в ближайшие месяцы. Источники сообщают, что без американских поставок Киев сможет поддерживать нынешний темп боевых действий лишь ограниченное время – от нескольких недель до начала лета. Далее, по их прогнозам, последствия станут «парализующими».

«Они не падают со скалы, но когда ваши поставки сокращаются вдвое, в конечном итоге это проявляется на линии фронта. Их линии фронта будут продолжать прогибаться и в конечном итоге сломаются, и Украине придётся принять неблагоприятное — даже катастрофическое — мирное урегулирование», — сказано в материале.