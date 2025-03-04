Девятиклассник из Москвы пытался сбежать через лес в Финляндию и вступить в РДК*

В лесу на границе России и Финляндии пограничники задержали 16-летнего школьника из Москвы, который пытался покинуть родную страну ради вступления в РДК*. Об этом пишет Mash.

По данным журналистов, пограничники заметили одинокого девятиклассника на границе России и Финляндии 1 марта. У парня проверили вещи и телефон, после чего его мотивы и вскрылись. В мессенджерах московского школьника нашли подписки на экстремистские группы и переписки с некими международными туристическими блогерами. Пограничники предполагают, что это кураторы из националистических батальонов ВСУ, которые обещали юному новобранцу студенческую визу после побега из России и вступления в РДК*.

Девятиклассника доставили в Выборг на допрос. Родителей парня уже оповестили о случившемся, сейчас они едут в Ленобласть.

А ранее в Петербурге восьмиклассницу задержали за расклейку фотографий Дениса Капустина** и Алексея Левкина** — основателя и члена «Русского добровольческого корпуса»* с подписями «герой России» в центре школьного холла. Ей грозит лишение свободы сроком до пяти лет или штраф размером от 100 до 500 тысяч. Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ «Публичное оправдание или пропаганда терроризма», она арестована.