«Тварь. Бес»: Стелу в алтайском селе расписали оскорблениями в адрес убитого главы района

Несколько месяцев назад стелу в селе Завьялово Алтайского края расписали оскорблениями в адрес главы района Николая Онищенко. На монументе фамилия главы Завьяловского района была написана с ошибкой, а вместе с оскорблениями «Тварь. Бес» был выведен призыв «Уходи». Местная прокуратура не раз поднимала вопрос о его отставке в связи с коррупционными нарушениями. Об этом сообщает Mash Siberia.

Налоговая год назад установила, что глава района подавал ложные сведения о доходах и имуществах в ведомство. Онищенко просто не додавал их. Также стало известно, что он отдал распоряжение вложить 390 тысяч рублей в ремонт служебного автомобиля марки Nissan Terrano, который был взят в лизинг. Транспортное средство могло быть использовано в личных целях.