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4 марта, 11:50

«Тварь. Бес»: Стелу в алтайском селе расписали оскорблениями в адрес убитого главы района

Mash Siberia: На стеле в Завьялово писали оскорбления в адрес убитого главы села

Несколько месяцев назад стелу в селе Завьялово Алтайского края расписали оскорблениями в адрес главы района Николая Онищенко. На монументе фамилия главы Завьяловского района была написана с ошибкой, а вместе с оскорблениями «Тварь. Бес» был выведен призыв «Уходи». Местная прокуратура не раз поднимала вопрос о его отставке в связи с коррупционными нарушениями. Об этом сообщает Mash Siberia.

На стеле села написали оскорбления в адрес Онищенко. Фото © Telegram / Mash Siberia

На стеле села написали оскорбления в адрес Онищенко. Фото © Telegram / Mash Siberia

Налоговая год назад установила, что глава района подавал ложные сведения о доходах и имуществах в ведомство. Онищенко просто не додавал их. Также стало известно, что он отдал распоряжение вложить 390 тысяч рублей в ремонт служебного автомобиля марки Nissan Terrano, который был взят в лизинг. Транспортное средство могло быть использовано в личных целях.

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Напомним, сегодня был убит глава Завьяловского района Алтайского края Николай Онищенко. Его застрелили при выходе из кафе. После расправы преступник пытался скрыться с места преступления на машине, а при задержании предпринял попытку покончить с собой. Убийцей оказался бывший подчинённый убитого — экс-глава местного комитета по делам молодёжи Анатолий Фенин. 45-летний мужчина следил за жертвой порядка 30 минут и застрелил его из охотничьего ружья на выходе из заведения.

Обложка ©

Telegram / onishhenko_na

Ольга Сливченко
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