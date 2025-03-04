«Тварь. Бес»: Стелу в алтайском селе расписали оскорблениями в адрес убитого главы района
Mash Siberia: На стеле в Завьялово писали оскорбления в адрес убитого главы села
Несколько месяцев назад стелу в селе Завьялово Алтайского края расписали оскорблениями в адрес главы района Николая Онищенко. На монументе фамилия главы Завьяловского района была написана с ошибкой, а вместе с оскорблениями «Тварь. Бес» был выведен призыв «Уходи». Местная прокуратура не раз поднимала вопрос о его отставке в связи с коррупционными нарушениями. Об этом сообщает Mash Siberia.
На стеле села написали оскорбления в адрес Онищенко. Фото © Telegram / Mash Siberia
Налоговая год назад установила, что глава района подавал ложные сведения о доходах и имуществах в ведомство. Онищенко просто не додавал их. Также стало известно, что он отдал распоряжение вложить 390 тысяч рублей в ремонт служебного автомобиля марки Nissan Terrano, который был взят в лизинг. Транспортное средство могло быть использовано в личных целях.
Напомним, сегодня был убит глава Завьяловского района Алтайского края Николай Онищенко. Его застрелили при выходе из кафе. После расправы преступник пытался скрыться с места преступления на машине, а при задержании предпринял попытку покончить с собой. Убийцей оказался бывший подчинённый убитого — экс-глава местного комитета по делам молодёжи Анатолий Фенин. 45-летний мужчина следил за жертвой порядка 30 минут и застрелил его из охотничьего ружья на выходе из заведения.
Telegram / onishhenko_na