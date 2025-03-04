В Чехию перестала поступать нефть по российской «Дружбе»

Глава чешского Минпромторга Лукаш Влчек заявил о прекращении поставок нефти в Чехию по российскому трубопроводу «Дружба». Как сообщает канал ČT 24, он уверяет, что перебои не создадут угрозу дефицита на внутреннем рынке, но всё же подумывает над альтернативными маршрутами поставок.

«В Чехию снова перестала поступать нефть из российского нефтепровода «Дружба», подтвердил министр промышленности и торговли Лукаш Влчек. По его словам, дефицит чешским фирмам и домохозяйствам не грозит», — отмечает канал.

Влчек добавил, что официальная Прага в настоящее время занимается устранением проблемы, но если пауза в поставках будет длительной, Чехия может воспользоваться итальянским нефтепроводом TAL+.