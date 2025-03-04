Раскрыты миллиардные потери Киева в случае полного отказа США от поставок военной помощи

Полная остановка военной помощи от США обернётся для Украины потерей около 30 миллиардов долларов, которые были распределены до 2027 года. Об этом сообщил директор Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала «Эспрессо».

«Если военная помощь США окончательно приостановлена, это будет касаться примерно 30 миллиардов долларов, направленных на поставки вооружений к 2027 году», — заявил он.

Эксперт подчеркнул, что остановка помощи с американской стороны нанесёт удар по системе ПВО, которая заметно ослабнет.