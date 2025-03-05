Фигурист Максим Наумов посвятил выступление родителям, погибшим в авиакатастрофе

Победитель юниорского чемпионата США 2020 года в мужском одиночном катании Максим Наумов представил трогательный номер под песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет» на вечере памяти жертв авиакатастрофы в США (Legacy on Ice).

Выступление было посвящено его родителям — чемпионам мира 1994 года в парном катании Евгении Шишковой и Вадиму Наумову, которые трагически погибли в конце января 2025 года в авиакатастрофе над рекой Потомак в Вашингтоне. Песня «Город, которого нет» была одной из любимых для пары. После проката номера Максим не смог сдержать слёз.