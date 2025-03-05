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5 марта, 00:50

Фигурист Максим Наумов посвятил выступление родителям, погибшим в авиакатастрофе

Победитель юниорского чемпионата США 2020 года в мужском одиночном катании Максим Наумов представил трогательный номер под песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет» на вечере памяти жертв авиакатастрофы в США (Legacy on Ice).

Выступление Максима Наумова. Видео © X / Collin Rugg

Выступление было посвящено его родителям — чемпионам мира 1994 года в парном катании Евгении Шишковой и Вадиму Наумову, которые трагически погибли в конце января 2025 года в авиакатастрофе над рекой Потомак в Вашингтоне. Песня «Город, которого нет» была одной из любимых для пары. После проката номера Максим не смог сдержать слёз.

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Напомним, что в ночь на 30 января пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) рядом с аэропортом Вашингтона имени Рональда Рейгана. В результате погибли 67 человек, включая 28 фигуристов, тренеров и членов их семей, возвращавшихся с чемпионата США.

Обложка ©

X / Collin Rugg

Артём Гапоненко
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