Имеющий тату с Путиным танцор балета Полунин набил на виске звезду Давида

Российский танцор балета Сергей Полунин, который покинул страну в 2024 году, набил на виске татуировку со звездой Давида. Фотографией артист поделился в Telegram. В посте Полунин назвал себя «самым известным еврейским танцором балета в мире».

Как сообщал Life.ru, Сергей Полунин, известный среди прочего своей татуировкой с изображением президента РФ Владимира Путина, заявил о намерении уехать из России в середине декабря прошлого года. Он родился в Херсоне, в тогдашней Украинской ССР, долгое время проживал в Европе и выступал с труппой лондонского Королевского балета. В 2012 году он переехал в Россию. 35-летний Полунин женат на олимпийской чемпионке по фигурному катанию Елене Ильиных, в феврале 2024-го у пары появился третий ребёнок.