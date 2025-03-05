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Регион
5 марта, 00:05

Имеющий тату с Путиным танцор балета Полунин набил на виске звезду Давида

Уехавший из России танцор балета Сергей Полунин набил на виске звезду Давида

Новое тату Сергея Полунина. Обложка © Telegram / poluninink

Новое тату Сергея Полунина. Обложка © Telegram / poluninink

Российский танцор балета Сергей Полунин, который покинул страну в 2024 году, набил на виске татуировку со звездой Давида. Фотографией артист поделился в Telegram. В посте Полунин назвал себя «самым известным еврейским танцором балета в мире».

«Я защищаю русских, Путина и евреев. <…> Люблю свою жену, люблю своих детей, люблю вас всех», написал танцор.

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Полунин также добавил, что скоро должен получить израильский паспорт и сообщил, что нужно создать инфраструктуру для балета нового поколения.

Как сообщал Life.ru, Сергей Полунин, известный среди прочего своей татуировкой с изображением президента РФ Владимира Путина, заявил о намерении уехать из России в середине декабря прошлого года. Он родился в Херсоне, в тогдашней Украинской ССР, долгое время проживал в Европе и выступал с труппой лондонского Королевского балета. В 2012 году он переехал в Россию. 35-летний Полунин женат на олимпийской чемпионке по фигурному катанию Елене Ильиных, в феврале 2024-го у пары появился третий ребёнок.

Лия Мурадьян
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