Премьер Мьянмы Хлайн предположил, что встречал Путина в прошлой жизни

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн предположил, что мог встречаться с президентом России Владимиром Путиными в прошлой жизни. Об этом он заявил в ходе официальной встречи с российским лидером в Кремле.

«Согласно пророчеству, наши страны очень близки и дружны. У нас были давным-давно дружественные отношения», — сказал премьер Мьянмы, комментируя историю, упомянутую в книге 1942 года, которую он подарил Путину.