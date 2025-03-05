Премьер Мьянмы Хлайн предположил, что встречал Путина в прошлой жизни
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн предположил, что мог встречаться с президентом России Владимиром Путиными в прошлой жизни. Об этом он заявил в ходе официальной встречи с российским лидером в Кремле.
«Согласно пророчеству, наши страны очень близки и дружны. У нас были давным-давно дружественные отношения», — сказал премьер Мьянмы, комментируя историю, упомянутую в книге 1942 года, которую он подарил Путину.
Как сообщал Life.ru, в книге упоминаются отношения между королём Мьянмы и российским царём, а также предсказания Будды, связанные с Россией.
Напомним, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн провели переговоры в Кремле 4 марта. Российский лидер сердечно поприветствовал высокого гостя и выразил благодарность за подаренных слонов, преподнесённых Москве в знак крепких дипломатических связей.
Life.ru