Египет предложил план восстановления Газы со строительством аэропорта

Египет предложил план восстановления Газы, где предусмотрено строительство крупных инфраструктурных объектов. По словам египетского министра иностранных дел Бадра Абделя Аты, он включает создание в палестинском анклаве торгового порта и международного аэропорта.

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Абдель Аты подчеркнул, что Египет активно взаимодействует с Европой и США для поддержки проекта. Он добавил, что план реконструкции также охватывает дороги и доступ к коммунальным услугам. Египет намерен отстроить 200 тысяч новых домов, чтобы обеспечить жильём местных жителей.