Египет предложил план восстановления Газы со строительством аэропорта
Египет предложил план восстановления Газы, где предусмотрено строительство крупных инфраструктурных объектов. По словам египетского министра иностранных дел Бадра Абделя Аты, он включает создание в палестинском анклаве торгового порта и международного аэропорта.
«Мы собираемся построить рыбацкую пристань, торговый порт и международный аэропорт», — заявил министр по итогам чрезвычайного саммита Лиги арабских государств (ЛАГ).
Абдель Аты подчеркнул, что Египет активно взаимодействует с Европой и США для поддержки проекта. Он добавил, что план реконструкции также охватывает дороги и доступ к коммунальным услугам. Египет намерен отстроить 200 тысяч новых домов, чтобы обеспечить жильём местных жителей.
В ХАМАС прокомментировали итоги саммита ЛАГ, поприветствовав план реконструкции Газы. В радикальном движении призвали обеспечить его успешную реализацию.
Ранее Израиль предлагал перемирие на Рамадан и Песах, но в ХАМАС отвергли это предложение. В итоге израильская армия возобновила операции на юге Газы.
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