Меликов: Ликвидированные боевики хотели дестабилизировать ситуацию в Дагестане
Боевики, которых ликвидировали в Махачкале, планировали совершить теракт в Каспийске, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе. Конкретные мотивы злоумышленников будут выяснять в дальнейшем, сообщил в своём Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.
«Я расцениваю действия бандитов как обречённые на провал попытки комплексных мер с целью дестабилизировать ситуацию в нашем регионе», — написал он.
Меликов также заявил, что сейчас обстановка в республике спокойная: снят режим КТО, продолжается проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.
Напомним, что в Дагестане в ночь на 5 марта были ликвидированы четыре преступника, которые готовились устроить теракт в Каспийске — напасть на здание регионального МВД в городе. В результате операции никто из местных жителей и сотрудников правоохранительных органов не пострадал. На месте столкновения и рядом с ним были найдены гранатомёты, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы.
Telegram / Сергей Меликов