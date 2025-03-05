Меликов: Ликвидированные боевики хотели дестабилизировать ситуацию в Дагестане

Боевики, которых ликвидировали в Махачкале, планировали совершить теракт в Каспийске, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе. Конкретные мотивы злоумышленников будут выяснять в дальнейшем, сообщил в своём Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.

«Я расцениваю действия бандитов как обречённые на провал попытки комплексных мер с целью дестабилизировать ситуацию в нашем регионе», — написал он.