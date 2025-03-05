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Регион
5 марта, 06:10

Меликов: Ликвидированные боевики хотели дестабилизировать ситуацию в Дагестане

Боевики, которых ликвидировали в Махачкале, планировали совершить теракт в Каспийске, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе. Конкретные мотивы злоумышленников будут выяснять в дальнейшем, сообщил в своём Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.

«Я расцениваю действия бандитов как обречённые на провал попытки комплексных мер с целью дестабилизировать ситуацию в нашем регионе», — написал он.

Меликов также заявил, что сейчас обстановка в республике спокойная: снят режим КТО, продолжается проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Режим КТО объявлен в махачкалинском посёлке Семендер
Режим КТО объявлен в махачкалинском посёлке Семендер

Напомним, что в Дагестане в ночь на 5 марта были ликвидированы четыре преступника, которые готовились устроить теракт в Каспийске — напасть на здание регионального МВД в городе. В результате операции никто из местных жителей и сотрудников правоохранительных органов не пострадал. На месте столкновения и рядом с ним были найдены гранатомёты, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы.

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Telegram / Сергей Меликов

Наталья Афонина
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