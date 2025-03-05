В Махачкале отменили режим контртеррористической операции после ликвидации боевиков

Режим контртеррористической операции (КТО) отменили в Кировском районе Махачкалы после ликвидации четырёх подозреваемых, которые готовили нападение на один из объектов правоохранительных органов в Каспийске. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).