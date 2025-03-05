В Махачкале отменили режим контртеррористической операции после ликвидации боевиков
НАК: Режим КТО отменён в Кировском районе Махачкалы
Режим контртеррористической операции (КТО) отменили в Кировском районе Махачкалы после ликвидации четырёх подозреваемых, которые готовили нападение на один из объектов правоохранительных органов в Каспийске. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).
«В 06:20 правовой режим КТО в пределах административных границ Кировского района города Махачкалы Республики Дагестан отменён», — информирует НАК.
Напомним, что в Дагестане в ночь на 5 марта были ликвидированы четыре преступника, которые готовились устроить теракт в Каспийске — напасть на здание регионального МВД в городе. В результате операции никто из местных жителей и сотрудников правоохранительных органов не пострадал. На месте столкновения и рядом с ним были найдены гранатомёты, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы.