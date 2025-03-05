Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 марта, 06:21

В Махачкале отменили режим контртеррористической операции после ликвидации боевиков

НАК: Режим КТО отменён в Кировском районе Махачкалы

Режим контртеррористической операции (КТО) отменили в Кировском районе Махачкалы после ликвидации четырёх подозреваемых, которые готовили нападение на один из объектов правоохранительных органов в Каспийске. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«В 06:20 правовой режим КТО в пределах административных границ Кировского района города Махачкалы Республики Дагестан отменён», — информирует НАК.

Меликов: Ликвидированные боевики хотели дестабилизировать ситуацию в Дагестане
Меликов: Ликвидированные боевики хотели дестабилизировать ситуацию в Дагестане

Напомним, что в Дагестане в ночь на 5 марта были ликвидированы четыре преступника, которые готовились устроить теракт в Каспийске — напасть на здание регионального МВД в городе. В результате операции никто из местных жителей и сотрудников правоохранительных органов не пострадал. На месте столкновения и рядом с ним были найдены гранатомёты, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы.

Обложка ©

05.rosguard.gov.ru

Андрей Бражников
  • Новости
  • Криминал
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar