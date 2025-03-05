24-летний наркоман раскаялся в психбольнице в призывах жечь воинские части в России
В Екатеринбурге мужчину задержали за призывы поджигать военкоматы
Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге местного жителя за призывы поджигать военкоматы и воинские части коктейлями Молотова. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник в силовых структурах.
Местный житель 2001 года рождения после задержания признался, что во время нахождения в Грузии через соцсети призывал поджигать российские военкоматы и воинские части коктейлями Молотова. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. По сведениям силовиков, задержанный систематически употреблял наркотики и психотропные вещества, ранее был судим за их хранение.
В Екатеринбурге мужчину задержали за призывы поджигать военкоматы. Видео © Пятый канал
«Я сожалею и впредь обязуюсь такого не допускать», – говорит задержанный на видео допроса.
По данным E1.RU, 24-летний парень находится в психиатрической больнице, где отметил свой день рождения.
Ранее Life.ru сообщал, что в Воронеже сотрудниками ФСБ по подозрению в государственной измене был задержан 33-летний россиянин, передававший СБУ сведения о работе режимного военного объекта. Он добровольно связался со спецслужбами Незалежной в 2024 году и через мессенджер отправлял врагу важные данные за денежное вознаграждение. Позже было опубликовано видео с допросом задержанного, он дал признательные показания.
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