24-летний наркоман раскаялся в психбольнице в призывах жечь воинские части в России

Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге местного жителя за призывы поджигать военкоматы и воинские части коктейлями Молотова. Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник в силовых структурах.

Местный житель 2001 года рождения после задержания признался, что во время нахождения в Грузии через соцсети призывал поджигать российские военкоматы и воинские части коктейлями Молотова. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. По сведениям силовиков, задержанный систематически употреблял наркотики и психотропные вещества, ранее был судим за их хранение.

В Екатеринбурге мужчину задержали за призывы поджигать военкоматы. Видео © Пятый канал

«Я сожалею и впредь обязуюсь такого не допускать», – говорит задержанный на видео допроса.