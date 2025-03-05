Песков: Россия видит потенциал мирного урегулирования иранской ядерной проблемы
Россия видит потенциал мирного урегулирования ситуации с беспокоящей США ядерной программой Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российская позиция заключается в том, что эту проблему — ядерного досье Ирана — нужно решать исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами. Мы считаем, что есть для этого потенциал», — подчеркнул представитель Кремля.
Он напомнил, что Иран является союзником и партнёром Москвы, и РФ готова внести свой вклад в обсуждение проблемы.
Напомним, ранее западные СМИ узнали, что президент США в феврале этого года якобы обратился к российскому коллеге с просьбой о посредничестве РФ в переговорах с Ираном по вопросу ядерной программы. Российская сторона якобы дала согласие, но официального подтверждения этой информации не было. В Кремле вчера заявили, что Москва готова всеми возможными средствами содействовать мирному решению проблемы иранского ядерного досье.
ТАСС / Сергей Булкин