Песков положительно оценил весточку от Зеленского о готовности к переговорам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценивает готовность Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, но киевский политик лично установил преграду для них указом о запрете на переговоры с Москвой. Об этом он заявил на брифинге.

«Положительно. Вопрос с кем сесть. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президента Украины вести переговоры с российской стороной. Поэтому в целом подход положительный, но нюансы пока не меняются», — напомнил представитель Кремля.