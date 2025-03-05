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Регион
5 марта, 09:31

Песков положительно оценил весточку от Зеленского о готовности к переговорам

Владимир Путин и Владимир Зеленский на нормандском саммите 9 декабря 2019 года в Париже. Фото © Kremlin

Владимир Путин и Владимир Зеленский на нормандском саммите 9 декабря 2019 года в Париже. Фото © Kremlin

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценивает готовность Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, но киевский политик лично установил преграду для них указом о запрете на переговоры с Москвой. Об этом он заявил на брифинге.

«Положительно. Вопрос с кем сесть. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президента Украины вести переговоры с российской стороной. Поэтому в целом подход положительный, но нюансы пока не меняются», — напомнил представитель Кремля.

Ранее во время обращения к Конгрессу США американский президент Дональд Трамп заявил, что получил письмо от Владимира Зеленского с заявлением о готовности к переговорам по урегулированию конфликта. Украинский политик написал, что готов заключить быстрое перемирие, и предложил начать с освобождения пленных, остановки огня — запрета ракетных, дальнобойных дронов и бомбовых ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре. Также глава киевского режима предлагает перемирие и на море, если Россия пойдёт навстречу.

Лукашенко пригласил Путина, Трампа и Зеленского на переговоры в Минск
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Андрей Бражников
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