Песков положительно оценил весточку от Зеленского о готовности к переговорам
Владимир Путин и Владимир Зеленский на нормандском саммите 9 декабря 2019 года в Париже. Фото © Kremlin
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков положительно оценивает готовность Владимира Зеленского сесть за стол переговоров, но киевский политик лично установил преграду для них указом о запрете на переговоры с Москвой. Об этом он заявил на брифинге.
«Положительно. Вопрос с кем сесть. Пока по-прежнему сохраняется правовой запрет президента Украины вести переговоры с российской стороной. Поэтому в целом подход положительный, но нюансы пока не меняются», — напомнил представитель Кремля.
Ранее во время обращения к Конгрессу США американский президент Дональд Трамп заявил, что получил письмо от Владимира Зеленского с заявлением о готовности к переговорам по урегулированию конфликта. Украинский политик написал, что готов заключить быстрое перемирие, и предложил начать с освобождения пленных, остановки огня — запрета ракетных, дальнобойных дронов и бомбовых ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре. Также глава киевского режима предлагает перемирие и на море, если Россия пойдёт навстречу.