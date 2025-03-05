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Регион
5 марта, 13:41

Ни выйти, ни зайти: Армия России берёт группировку ВСУ в Судже в «подкову»

Aif.ru: Группировка ВСУ в Судже может попасть в окружение до конца марта

Группировка ВСУ в Судже в Курской области может попасть в окружение уже до конца марта. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Очень близкие перспективы для образования котла. Мы продвигаемся уже в районе двух населенных пунктов Сумской области, скорость увеличивается», — сказал инсайдер.

По его словам, ещё неделю назад говорить о блокировке дороги из Суджи на Украину не представлялось возможным, а уже сегодня это реалии ближайшего будущего, ведь путь находится под плотным огнём. Источник предположил, что в марте суджанская группировка попадёт в оперативное окружение, оказавшись, если не в кольце, то в подкове. Выбраться из таких клещей или, наоборот, зайти в них ВСУшникам будет очень трудно. Положение украинских войск осложняется весенней распутицей, которая не позволяет технике двигаться по полям.

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Потери ВСУ в Курской области уже превысили 65 тысяч военных. Отмечается, что Армия России вот-вот перережет пути снабжения курского гарнизона ВСУ и возьмёт в кольцо тысячи бойцов благодаря манёвру в Сумской области.

Никита Никонов
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