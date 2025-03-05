Ни выйти, ни зайти: Армия России берёт группировку ВСУ в Судже в «подкову»

Группировка ВСУ в Судже в Курской области может попасть в окружение уже до конца марта. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, ещё неделю назад говорить о блокировке дороги из Суджи на Украину не представлялось возможным, а уже сегодня это реалии ближайшего будущего, ведь путь находится под плотным огнём. Источник предположил, что в марте суджанская группировка попадёт в оперативное окружение, оказавшись, если не в кольце, то в подкове. Выбраться из таких клещей или, наоборот, зайти в них ВСУшникам будет очень трудно. Положение украинских войск осложняется весенней распутицей, которая не позволяет технике двигаться по полям.