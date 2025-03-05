МИД сообщил о «развязках» после двух раундов переговоров России и США

Россия и США наметили линию переговоров и продолжат дипломатические контакты, хотя сейчас ещё остаются острые вопросы, ответы на которые ещё не получены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на лекции в рамках проекта «Форум в большом городе».