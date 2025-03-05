МИД сообщил о «развязках» после двух раундов переговоров России и США
Захарова заявила, что наметились «определённые развязки» после встреч США и РФ
Россия и США наметили линию переговоров и продолжат дипломатические контакты, хотя сейчас ещё остаются острые вопросы, ответы на которые ещё не получены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на лекции в рамках проекта «Форум в большом городе».
«Уже есть какие-то развязки, при этом сохраняется большое количество вопросов, поэтому в этом смысле переговоры идут, начались, контакты существуют», — подчеркнула дипломат.
Напомним, диалог России и США возобновился после прихода к власти американского преиздента Дональда Трампа, который выступает за прекращение помощи Киеву и завершение украинского конфликта. 27 февраля состоялась встреча делегаций РФ и США в Стамбуле. А первая встреча делегаций России и Штатов прошла в Эр-Рияде 18 февраля. Обе стороны сочли её успешной.
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