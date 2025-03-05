На Украине не нашли законных оснований для запрета русской музыки, но хотят их придумать
Кабмин Украины: Законные основания для запрета русскоязычной музыки отсутствуют
На Украине отсутствуют законодательные основания для запрета русскоязычной музыки. Об этом сказано в ответе правительства Незалежной на соответствующую петицию.
«На сегодняшний день в международном праве, украинском законодательстве и в правилах вещания иностранных платформ отсутствуют правовые основания для запрета или других форм ограничения музыкального продукта по языковому признаку», — говорится в заявлении украинского кабмина.
Однако там также сказано о необходимости усовершенствовать нормативную и законодательную базу благодаря введению мер, которые ограничат свободное распространение российского контента, в том числе музыки, песен, видеоклипов и тому подобного. В связи с этим украинское правительство поручило Минкульту, Минцифры и Минюсту «дополнительно проработать вопрос».
Напомним, в конце февраля сообщалось, что Нацсовет Украины по телевидению и радиовещанию был наделён полномочиями блокировать на стриминговых платформах песни на русском языке. Неделей ранее на сайте кабмина Незалежной разместили петицию с требованием полного запрета русскоязычных песен на этих площадках.
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