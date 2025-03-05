Названа причина прекращения поставок нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба»
Reuters: Поставки нефти по «Дружбе» в Чехию прекратились из-за проблем с оплатой
Западные антироссийские санкции и возникшие из-за них проблемы с платежами стали причиной остановки транзита нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба». Об этом пишет Reuters. Источники, на которые ссылается информагентство, заявили, что последний пакет санкций, введённый Белым домом, привели к прекращению поставок.
Представители компании «Транснефть» на данный момент не подтвердили причину остановки поставок нефти.
Напомним, что о прекращении поставок нефти по российскому трубопроводу «Дружба» в Чехию стало известно 4 марта. Прага уверяет, что перебои в транзите горючего вещества не создадут угрозу дефицита на внутреннем рынке. Однако нефтеперерабатывающие заводы страны обратились в Управление государственных материальных резервов, чтобы получить сырьё из госрезервов.
Shutterstock / FOTODOM / MR.Zanis