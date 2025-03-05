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5 марта, 17:09

Названа причина прекращения поставок нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба»

Reuters: Поставки нефти по «Дружбе» в Чехию прекратились из-за проблем с оплатой

Западные антироссийские санкции и возникшие из-за них проблемы с платежами стали причиной остановки транзита нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба». Об этом пишет Reuters. Источники, на которые ссылается информагентство, заявили, что последний пакет санкций, введённый Белым домом, привели к прекращению поставок.

Представители компании «Транснефть» на данный момент не подтвердили причину остановки поставок нефти.

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Напомним, что о прекращении поставок нефти по российскому трубопроводу «Дружба» в Чехию стало известно 4 марта. Прага уверяет, что перебои в транзите горючего вещества не создадут угрозу дефицита на внутреннем рынке. Однако нефтеперерабатывающие заводы страны обратились в Управление государственных материальных резервов, чтобы получить сырьё из госрезервов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / MR.Zanis

Ольга Сливченко
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