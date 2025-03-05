Названа причина прекращения поставок нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба»

Западные антироссийские санкции и возникшие из-за них проблемы с платежами стали причиной остановки транзита нефти в Чехию по трубопроводу «Дружба». Об этом пишет Reuters. Источники, на которые ссылается информагентство, заявили, что последний пакет санкций, введённый Белым домом, привели к прекращению поставок.