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5 марта, 08:20

Остановка поставок нефти по «Дружбе» заставила чешские НПЗ просить опустошения резервов

Hospodářské noviny: Чешские НПЗ запросили поставки нефти из госрезервов

Нефтеперерабатывающие заводы Чехии (НПЗ) призвали Управление государственных материальных резервов предоставить им сырьё в связи с прекращением поставок по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает издание Hospodářské noviny.

Пресс-секретарь компании — оператора НПЗ Orlen Unipetrol Павел Каидл заявил, что производство автомобильного топлива без перебоев и в полном объёме идёт пока только в городах Кралупы-над-Влтавой и Литвинов. Для обеспечения бесперебойного снабжения заводов нефтяники решили обратиться к властям с просьбой о поставках сырья.

Напомним, накануне министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек сообщил о прекращении поставок нефти в страну по российскому трубопроводу «Дружба». Заверялось, что перебои не создадут угрозу дефицита на внутреннем рынке, однако Прага всё же подумывает над альтернативными маршрутами поставок.

В январе стало известно, что Чехия собирается полностью отказаться от поставок российской нефти ко второму кварталу 2025 года. Республики планировала получать углеводороды в обход РФ по Трансальпийскому TAL, который протягивается от Северо-Восточной Италии до Южной Германии. В декабре Чехия внезапно прекратила получать нефть по южной ветке «Дружбы», но позже поставки возобновились.

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ТАСС / О. Спиридонов

Никита Никонов
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