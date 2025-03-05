Остановка поставок нефти по «Дружбе» заставила чешские НПЗ просить опустошения резервов

Нефтеперерабатывающие заводы Чехии (НПЗ) призвали Управление государственных материальных резервов предоставить им сырьё в связи с прекращением поставок по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает издание Hospodářské noviny.

Пресс-секретарь компании — оператора НПЗ Orlen Unipetrol Павел Каидл заявил, что производство автомобильного топлива без перебоев и в полном объёме идёт пока только в городах Кралупы-над-Влтавой и Литвинов. Для обеспечения бесперебойного снабжения заводов нефтяники решили обратиться к властям с просьбой о поставках сырья.

Напомним, накануне министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек сообщил о прекращении поставок нефти в страну по российскому трубопроводу «Дружба». Заверялось, что перебои не создадут угрозу дефицита на внутреннем рынке, однако Прага всё же подумывает над альтернативными маршрутами поставок.