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Регион
6 марта, 04:35

Владимир Рогов назвал заявление Макрона о России «подлостью и лицемерием»

Владимир Рогов раскритиковал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, назвавшего Россию угрозой для Европы. Он счёл слова французского лидера «подлостью и лицемерием».

«Заявление Макрона — это человеческая и политическая подлость по отношению к России, и лицемерие по отношению к Украине», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».

По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов, Макрон стремится помешать усилению позиций президента США Дональда Трампа и не допустить мирные переговоры между Москвой и Вашингтоном по Украине.

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Напомним, Макрон в обращении к нации заявил о российской угрозе для Франции и всей Европы. Он также намерен обсудить возможность задействования ядерного арсенала Франции для защиты ЕС.

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Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Артём Гапоненко
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