Владимир Рогов назвал заявление Макрона о России «подлостью и лицемерием»

Владимир Рогов раскритиковал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, назвавшего Россию угрозой для Европы. Он счёл слова французского лидера «подлостью и лицемерием».

«Заявление Макрона — это человеческая и политическая подлость по отношению к России, и лицемерие по отношению к Украине», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».