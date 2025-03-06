Владимир Рогов назвал заявление Макрона о России «подлостью и лицемерием»
Владимир Рогов раскритиковал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, назвавшего Россию угрозой для Европы. Он счёл слова французского лидера «подлостью и лицемерием».
«Заявление Макрона — это человеческая и политическая подлость по отношению к России, и лицемерие по отношению к Украине», — сказал Рогов в беседе с РИА «Новости».
По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов, Макрон стремится помешать усилению позиций президента США Дональда Трампа и не допустить мирные переговоры между Москвой и Вашингтоном по Украине.
Напомним, Макрон в обращении к нации заявил о российской угрозе для Франции и всей Европы. Он также намерен обсудить возможность задействования ядерного арсенала Франции для защиты ЕС.
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