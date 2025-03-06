Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов представил два исхода специальной военной операции на Украине, один из которых предполагает начало новой фазы в 2025 году с использованием всех доступных типов вооружений и разрастанием конфликта на всю Европу. Чтобы избежать трансформации спецоперации, он призывает выбрать другой исход – достижения мирного соглашения на условиях Москвы.

«Сейчас такое время — либо блок НАТО распадётся, и мы уже будем добивать Европу, либо они остановятся и пойдут на любые условия, лишь бы с нами помириться», — объяснил Алаудинов у себя в Телеграм-канале.

Он предупредил жаждущих продолжения войны о том, что для их предшественников противостояние с Россией ничем хорошим не кончилось. Им придётся разделить судьбу всех тех иностранных воителей, чьи войска были погребены в русской земле.

«Пусть вспомнят наших великих полководцев, которые их ставили в позу зю и не раз: Суворов, Кутузов, Жуков и ещё многих других. Россия этим [геям*] не по зубам. А если нам победа ещё не дарована, значит нужно усерднее молиться Богу и ещё больше объединиться», — написал Алаудинов.

Ранее западные СМИ сообщили, что британский премьер Стармер хочет отправить на Украину войска Великобритании, чтобы таким образом искусственно создать повод для применения пятой статьи НАТО. Кроме того, у западных границ Белоруссии продолжают накапливаться войска Североатлантического альянса, делая обстановку всё более тревожной.