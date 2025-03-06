Мир или трансформация: Алаудинов представил два исхода СВО
Командир «Ахмата» Алаудинов представил два исхода СВО на Украине
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов представил два исхода специальной военной операции на Украине, один из которых предполагает начало новой фазы в 2025 году с использованием всех доступных типов вооружений и разрастанием конфликта на всю Европу. Чтобы избежать трансформации спецоперации, он призывает выбрать другой исход – достижения мирного соглашения на условиях Москвы.
«Сейчас такое время — либо блок НАТО распадётся, и мы уже будем добивать Европу, либо они остановятся и пойдут на любые условия, лишь бы с нами помириться», — объяснил Алаудинов у себя в Телеграм-канале.
Он предупредил жаждущих продолжения войны о том, что для их предшественников противостояние с Россией ничем хорошим не кончилось. Им придётся разделить судьбу всех тех иностранных воителей, чьи войска были погребены в русской земле.
«Пусть вспомнят наших великих полководцев, которые их ставили в позу зю и не раз: Суворов, Кутузов, Жуков и ещё многих других. Россия этим [геям*] не по зубам. А если нам победа ещё не дарована, значит нужно усерднее молиться Богу и ещё больше объединиться», — написал Алаудинов.
Ранее западные СМИ сообщили, что британский премьер Стармер хочет отправить на Украину войска Великобритании, чтобы таким образом искусственно создать повод для применения пятой статьи НАТО. Кроме того, у западных границ Белоруссии продолжают накапливаться войска Североатлантического альянса, делая обстановку всё более тревожной.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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