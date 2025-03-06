Орбан назвал будущего президента Франции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провёл в Париже переговоры с Эмманюэлем Макроном, а после встретился с лидером французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. После общения с ней венгерский политик назвал француженку будущим президентом.

«После встречи с бывшим и нынешним президентами Франции было приятно встретиться с будущим президентом. Спасибо за содержательную дискуссию, Марин Ле Пен!» — написал в своей соцсети Х венгерский политик.

Встречи проходили в преддверии саммита ЕС. Основной темой переговоров с Макроном, по словам Орбана, стала поддержка Украины со стороны Евросоюза в условиях сокращения американской помощи. Ранее Орбан провёл встречу с экс-президентом Франции Николя Саркози.

Президентские выборы во Франции должны состояться в 2027 году.