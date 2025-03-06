Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 марта, 14:21

Орбан назвал будущего президента Франции

Орбан назвал Ле Пен будущим президентом Франции

Марин Ле Пен и Виктор Орбан. Фото © Х / PM_ViktorOrban

Марин Ле Пен и Виктор Орбан. Фото © Х / PM_ViktorOrban

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провёл в Париже переговоры с Эмманюэлем Макроном, а после встретился с лидером французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. После общения с ней венгерский политик назвал француженку будущим президентом.

«После встречи с бывшим и нынешним президентами Франции было приятно встретиться с будущим президентом. Спасибо за содержательную дискуссию, Марин Ле Пен!» — написал в своей соцсети Х венгерский политик.

Встречи проходили в преддверии саммита ЕС. Основной темой переговоров с Макроном, по словам Орбана, стала поддержка Украины со стороны Евросоюза в условиях сокращения американской помощи. Ранее Орбан провёл встречу с экс-президентом Франции Николя Саркози.

Президентские выборы во Франции должны состояться в 2027 году.

Медведев заявил, что Макрон исчезнет навсегда после 14 мая 2027 года
Медведев заявил, что Макрон исчезнет навсегда после 14 мая 2027 года

Тем временем Кремль уличил лидера Франции в жажде войны, так как его вчерашнее выступление перед нацией носило довольно конфронтационный характер. У российской стороны сложилось мнение, что Макрон ищет повод для продолжения вооружённого конфликта.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Виктор Орбан
  • Марин Ле Пен
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar