Бомжатник на 35 тысяч у красивого костра: В Сети возмущаются гуляньями на Масленицу в Никола-Ленивце

Как рассказывают в социальных сетях посетители, билеты на мероприятие стоили от шести до 35 тысяч рублей. При этом развлечений практически не было, а единственным, что заслуживало внимания, стал красивый костёр — ради этого сожгли постройку 25-метровой высоты, которую некоторые посетители окрестили «деревянным сараем».

Гости жалуются на полное отсутствие какой-либо атмосферы праздника — место проведения было покрыто слоем грязи, весёлую музыку не включали, а арт-объекты оказались неинтересными. Активностей было мало, а вели их уже закинувшие за воротник актёры. Также на территории не было никаких помещений, так что если кому-то хотелось погреться, то сделать это можно было только в туалете. К слову о конкурсах — одним из таковых стал поход в уборную, в которую тянулась получасовая очередь. А дорога на весенний праздник в обе стороны занимала до 10 часов.