Бомжатник на 35 тысяч у красивого костра: В Сети возмущаются гуляньями на Масленицу в Никола-Ленивце
SHOT ПРОВЕРКА: Россиян возмутила организация Масленицы в Никола-Ленивце
Купившие билеты на масленичные гулянья в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области россияне оказались разочарованы организацией празднества. На недовольство людей обратили внимание наши коллеги из SHOT ПРОВЕРКИ.
Как рассказывают в социальных сетях посетители, билеты на мероприятие стоили от шести до 35 тысяч рублей. При этом развлечений практически не было, а единственным, что заслуживало внимания, стал красивый костёр — ради этого сожгли постройку 25-метровой высоты, которую некоторые посетители окрестили «деревянным сараем».
Гости жалуются на полное отсутствие какой-либо атмосферы праздника — место проведения было покрыто слоем грязи, весёлую музыку не включали, а арт-объекты оказались неинтересными. Активностей было мало, а вели их уже закинувшие за воротник актёры. Также на территории не было никаких помещений, так что если кому-то хотелось погреться, то сделать это можно было только в туалете. К слову о конкурсах — одним из таковых стал поход в уборную, в которую тянулась получасовая очередь. А дорога на весенний праздник в обе стороны занимала до 10 часов.
Напомним, Life.ru публиковал действительно красивое видео с сожжением деревянного замка с башнями-мельницами в Никола-Ленивце. Отметим, что за основу перфоманса был взят поединок Дон Кихота с ветряными мельницами из классического романа Мигеля де Сервантеса.
Telegram / Nikola-Lenivets/Рустам Шагиморданов