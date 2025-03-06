ČTK: Проблему транзита газа через Украину будут решать на саммите ЕС

На саммите ЕС будет обсуждаться проблема транзита российского газа через Украину. Президенты и премьеры государств Евросоюза намерены призвать к разрешению этого вопроса, сообщает информационное агентство ČTK.

Согласно последней версии проекта итогового документа саммита, ЕС планирует активизировать усилия по поиску эффективного решения для восстановления поставок газа, включая возобновление его транзита через Украину. На этом особенно настаивает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.