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6 марта, 18:34

ČTK: Проблему транзита газа через Украину будут решать на саммите ЕС

На саммите ЕС будет обсуждаться проблема транзита российского газа через Украину. Президенты и премьеры государств Евросоюза намерены призвать к разрешению этого вопроса, сообщает информационное агентство ČTK.

Согласно последней версии проекта итогового документа саммита, ЕС планирует активизировать усилия по поиску эффективного решения для восстановления поставок газа, включая возобновление его транзита через Украину. На этом особенно настаивает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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Ранее Фицо заявил, что может наложить вето на решения саммита, если данный вопрос не будет рассмотрен. Напомним, что с 1 января 2025 года транзит газа из России в Европу был остановлен в связи с отказом Киева продлить соответствующий договор.

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Freepik / fanjianhua

Лия Мурадьян
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