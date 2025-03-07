Пустырь за 8 млн рублей появился в Красноярском крае вместо футбольного поля

В Саянском районе Красноярского края вместо обещанного футбольного поля с велодорожкой появился пустырь. Руководительницу местного муниципального учреждения подозревают в срыве госконтрактов.

По версии следствия, с июля по сентябрь 2023 года она заключила три договора с предпринимателем на создание этих объектов. Общая стоимость контрактов составила 8 миллионов рублей, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Работы должны были завершить к концу 2023 года, но сроки сорвали. Несмотря на это, руководительница подписала акты приёмки, подтвердив выполнение работ, и одобрила выплату подрядчику. Однако никаких дальнейших действий по завершению объектов не последовало.

Против неё возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Ей грозит до четырёх лет лишения свободы. Суд уже принял решение о мере пресечения — обязательство о явке на время следствия.