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7 марта, 00:56

Пустырь за 8 млн рублей появился в Красноярском крае вместо футбольного поля

Пустырь вместо футбольного поля в Красноярском крае. Обложка © ГУ МВД по Красноярскому краю

Пустырь вместо футбольного поля в Красноярском крае. Обложка © ГУ МВД по Красноярскому краю

В Саянском районе Красноярского края вместо обещанного футбольного поля с велодорожкой появился пустырь. Руководительницу местного муниципального учреждения подозревают в срыве госконтрактов.

По версии следствия, с июля по сентябрь 2023 года она заключила три договора с предпринимателем на создание этих объектов. Общая стоимость контрактов составила 8 миллионов рублей, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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Работы должны были завершить к концу 2023 года, но сроки сорвали. Несмотря на это, руководительница подписала акты приёмки, подтвердив выполнение работ, и одобрила выплату подрядчику. Однако никаких дальнейших действий по завершению объектов не последовало.

Против неё возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Ей грозит до четырёх лет лишения свободы. Суд уже принял решение о мере пресечения — обязательство о явке на время следствия.

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Лия Мурадьян
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