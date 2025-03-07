Директор Национальной разведки США Талси Габбард выразила сомнение, что европейские коллеги откажутся от обмена данными с Вашингтоном. Она выделила, что такие заявления часто звучат от бывших руководителей разведсообщества, стремящихся политизировать свои посты, чтобы подорвать мирные инициативы Дональда Трампа.

«Возможно, сейчас это исходит от людей из Европы, которые хотели бы бесконечного продолжения войны», — озвучила Габбард в эфире Fox News.