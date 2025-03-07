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7 марта, 03:52

Директор Нацразведки Габбард отвергла отказ Европы от обмена данными с США

Директор Национальной разведки США Талси Габбард. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Директор Национальной разведки США Талси Габбард. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Директор Национальной разведки США Талси Габбард выразила сомнение, что европейские коллеги откажутся от обмена данными с Вашингтоном. Она выделила, что такие заявления часто звучат от бывших руководителей разведсообщества, стремящихся политизировать свои посты, чтобы подорвать мирные инициативы Дональда Трампа.

«Возможно, сейчас это исходит от людей из Европы, которые хотели бы бесконечного продолжения войны», — озвучила Габбард в эфире Fox News.

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Она также рассказала, что недавно встретилась с несколькими представителями европейских разведывательных служб. Те выразили готовность продолжать сотрудничество.

Ранее экс-конгрессвумен Талси Габбард, ныне занимающая должность главы Нацразведки Штатов, сообщила о планах американских политиков свергнуть Правительство России в 2017 году. Она также критиковала Байдена и предупреждала об угрозе из «лабораторий смерти» на Украине.

Лия Мурадьян
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